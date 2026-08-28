Драма в Черно море: Румъния спаси 12 души от потъващ кораб, вероятно е бил ударен

Служители на бреговата охрана в Румъния започнаха операция в четвъртък по търсене и спасяване в Черно море, след като пожар избухна на борда на търговски кораб, преминаващ през изключителната икономическа зона на страната. Президентът Никушор Дан обяви, че корабът е бил ударен.

Представители на Румънските военноморски власти (ANR) съобщиха, че в четвъртък, около 17:55 ч., службата MRCC (Морски спасителен координационен център) към ANR е получила сигнал COSPAS-SARSAT относно кораба "PROGRESS IV", плаващ под флага на Доминиканската република, като последната известна позиция е била. разположена на приблизително 15 морски мили от Сфънту Георге, в изключителната икономическа зона на Румъния.

"Търговският кораб MOHAMAD B е бил незабавно насочен към района и едновременно с това спасителните кораби ARSVOM, SAR ARES и SAR ARTEMIS са били спешно мобилизирани, заедно с кораба MAI 0201 (Гранична полиция), определен за координатор на място", заявиха представители на ANR, цитирани Digi24.

На борда на кораба "PROGRESS IV" е имало 12 души екипаж. Към 20:47 всички те са били спасени благодарение на съвместните усилия на спасителните екипи.

"Тази вечер имахме инцидент в румънски териториални води. Кораб беше ударен. За щастие, членовете на екипажа бяха спасени. Бреговата охрана се намеси бързо, никой не е пострадал", обяви румънският президент Никушор Дан в четвъртък вечерта. "Корабът беше ударен и изглежда е потънал, но за момента не знаем от кого, от какъв вид... Ще има разследване, ще се установи, но не е добре да се отдаваме на спекулации".

На 27.08.2026 г., около 19:00 ч., служителите на граничната полиция на бреговата охрана са били информирани от MRCC Констанца, че е възникнал пожар на борда на търговски кораб, разположен в изключителната икономическа зона на Румъния, приблизително на 20 морски мили югоизточно от Сфънтул Георге.

MRCC Констанца е започнала операция по търсене и спасяване на лица в опасност в морето, като първата намеса е осъществена от военноморско превозно средство на бреговата охрана, определено за координатор на място от MRCC Констанца.

След информация, предадена от търговски кораб в района, според която са били забелязани хора във водата, граничната полиция незабавно е предприела действия за тяхното търсене и спасяване. След спасителната операция, до 21:00 ч., всички 12 души на борда на търговския кораб са били спасени. От тях десет души са били спасени от гранични служители, един от които е ранен, а двама други са били спасени от екипажа на търговския кораб.

"Операцията по търсене и спасяване се проведе при трудни условия, с вълни с височина приблизително 2,5 метра, но бързата намеса на граничарите, които координираха двата кораба на ARSVOM и търговския кораб, осигури спасяването на всички лица в опасност", каза цитираният източник.

Един член на екипажа е със сериозни наранявания на едната ръка, посочват цитираните източници.