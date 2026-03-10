Казахстан "гони" руснаци, избягали от войната в Украйна

Комитетът за национална сигурност на Казахстан разследва голямо криминално дело, свързано с фалшиви разрешения за временно пребиваване (РВП). Този случай може да доведе до депортиране на много руснаци, дошли в страната заради войната, съобщава проектът "Слово на защитата", позовавайки се на правозащитници, които помагат на хора, напуснали Русия.

Според правозащитници "десетки руски мъже в наборна възраст" са свидетели по делото. Разследването, според източници, говорещи пред "%Слово на защитата", е започнало в края на февруари 2026 г. и следователите, според тях, "разпитват трима до четирима души едновременно".

За да получите разрешение за временно пребиваване (РВП), което позволява престой в Казахстан до една година, е необходима официална работа и регистрация. Казахстан първоначално е бил толерантен към пазара на "фалшиви РВП", но с течение на времето имиграционната му политика е станала по-рестриктивна.

"Като се има предвид, че случаят с разрешението за временно пребиваване се разглежда не от миграционната полиция, а от Комитета за национална сигурност, това може да е случай на масово депортиране, подготвяно въз основа на списъци, съгласувани с Руската федерация", смята групата "Слово на защитата".

Правозащитниците силно препоръчват всички обвиняеми по наказателното дело за фалшиви разрешения за временно пребиваване да напуснат незабавно Казахстан, докато могат да го направят самостоятелно и да избегнат депортиране в Русия.

Казахстан е една от страните, в които руснаци активно мигрират от началото на Първата световна война с Украйна и мобилизацията. Десетки хиляди руснаци, избягали от войната, остават в Казахстан. През 2026 г. правозащитниците регистрираха рязко увеличение на броя на депортациите на руснаци от Казахстан, включително преследвани в Русия по политически причини или обвинени в дезертьорство.