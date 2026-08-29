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Гроси: Само 10 дни гориво остават за Запорожката АЕЦ при липса на ток

В момента площадката на ЗАЕЦ разполага с резерв от дизелово гориво

29.08.2026 | 21:31 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че поради липса на външно електрозахранване, Запорожката атомна електроцентрала може да бъде напълно спряна до 10 дни.

"В момента площадката на ЗАЕЦ разполага с резерв от дизелово гориво, достатъчен за приблизително 10 дни работа на енергоблока, което е минималното регулаторно изискване", се казва в изявление, публикувано на уебсайта на МААЕ.

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Предишната доставка до съоръжението за съхранение на гориво извън площадката се е състояла през март, а планираната доставка през май е била забавена поради военни действия в района на ЗАЕЦ.

Гроси добави, че МААЕ в момента работи по създаването на друга локална зона за ускоряване на ремонтите на електропровода 330 kV „Феросплавная-1“.

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