И Песков заговори за мирни преговори с Украйна

Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна, но все още е твърде рано да се обсъждат времето и мястото на срещата. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде ТАСС.

"Що се отнася до възобновяването на тристранния формат, вчера чухте изявленията от Киев. Г-н Джаред Къшнър също направи такива изявления. Ние също не изключваме възобновяването на този тристранен формат", каза Песков.

Той обаче подчерта, че "все още е твърде рано да се обсъждат мястото и точните срокове".

Къшнър по-рано заяви, че Вашингтон се надява да се върне към тристранния формат на преговорите. Той отбеляза, че тристранните разговори за мирно уреждане на конфликта в Украйна са се водили на руски език и са били много продуктивни, "защото всички разговаряха помежду си, вместо американците да предават руската позиция на украинците и украинската позиция на руснаците".

Къшнър добави, че американската страна е предложила много идеи, които "биха могли да бъдат полезни в настоящия процес".

Последният кръг от тристранни консултации между Русия, САЩ и Украйна се проведе на 17 и 18 февруари при закрити врата в хотел „ИнтерКонтинентал“ в Женева, който традиционно е домакин на важни международни разговори. Дискусиите се проведоха както в двустранен, така и в тристранен формат.