Руските варвари са пред портите ви: Москва порази украински влак на 2 км от Полша ВИДЕО

Руски дрон удари локомотива на пътнически влак на два километра от полската граница в неделя, съобщи украинският държавен железопътен оператор "Укрзализниця" (Украински железници).

По данни на компанията атаката е извършена във Волинска област на Украйна. Смята се, че при инцидента няма пострадали.

"За втори пореден ден врагът атакува железопътната мрежа. Днес във Волинска област, на два километра от границата с Полша, врагът удари локомотива на пътнически влак", заявиха от "Укрзализниця" в "Телеграм".

Footage of the strike on a checkpoint on the Ukrainian-Polish border Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha called what happened “Putin’s terror” and said that the Russian threat is now literally knocking on the doors of the EU and NATO. Sybiha called on partners to increase… https://t.co/bUvBAkUvcz pic.twitter.com/AwhjhNJFFP — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

Трагедията вероятно е била предотвратена благодарение на ранното предупреждение. Екипът, отговарящ за наблюдението на заплахите за железопътния транспорт, е засякъл опасността и е предупредил навреме влаковия екипаж, което е позволило да се вземат мерки за безопасността на пътниците и персонала, посочват от компанията.

This is exactly the kind of strike that shows how the campaign is expanding westward: a passenger-train locomotive was hit just 2 km from the Polish border, with casualties avoided only because the crew was warned in advance. Over the past week, Russia launched around 2,100… pic.twitter.com/Of2EfAkxQ2 — ZSU News (@ZSUNews) September 13, 2026

"Продължаваме да следим за въздушни заплахи, да осигуряваме безпрепятственото движение на влаковете и да предприемаме всички възможни мерки за гарантиране на безопасността на пътниците и железопътните служители", допълниха оттам.

Ударът близо до полската граница бе част от по-мащабна руска въздушна офанзива.

Според украинските военновъздушни сили през нощта Русия е изстреляла над 450 дрона срещу Украйна, включително реактивни дронове и дронове-ракети.

При нощните удари са загинали най-малко трима души, а 36 са ранени. Руските атаки засегнаха и региони в Западна Украйна, граничещи с Полша.

Мащабът на атаките наложи временно ограничаване на движението през полско-украинските гранични пунктове. Говорителят на Гранична охрана майор Дариуш Сиеницки заяви пред информационна агенция PAP, че проверките са били преустановени през нощта от съображения за сигурност.

Към момента движението през границата при Дорохуск, Зосин и Долхобичув е възстановено и протича нормално. Очакваше се да бъде възобновена и обработката на превозни средства при Гребене.

Граничната охрана не е регистрирала пряка заплаха за полските гранични пунктове.

"Получихме информация единствено от украинска страна, че дрон е ударил и унищожил товарен автомобил на разстояние около 800 метра от граничния пункт "Ягодин", каза майор Сиеницки.

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Русия "чука на вратите на ЕС и НАТО"

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че "варварските руски удари" не са "просто продължение на атаките срещу държавните ни граници".

A gas station was attacked on the Ukraine-Poland border A gas station and trucks are on fire near the Yahodyn border crossing. Earlier, Russia began systematically striking gas stations in Kyiv where civilians refuel. pic.twitter.com/FF7ukCUKKI — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

"Това е терорът на Путин, който "чука" директно на вратите на ЕС и НАТО. Руските варвари са пред портите ви, скъпи партньори", написа той в социалната мрежа X, като същевременно призова за нови санкции срещу Москва. "Накарайте Москва да почувства последиците от своя терор. Не просто половинчати решения, а безкомпромисни и решителни стъпки. Пълно търговско ембарго. Пълна забрана за влизане. Пълни санкции срещу военнопромишления комплекс."

Полша вдигна военна авиация

В отговор на руските атаки срещу Западна Украйна полските въоръжени сили предприеха мерки за гарантиране на сигурността на въздушното пространство на страната, включително чрез разгръщане на полски самолети и други превантивни действия.

Жителите на Люблинското и Подкарпатското воеводство получиха сутрешно предупреждение от Правителствения център за сигурност, което ги информираше за руска въздушна атака на украинска територия и за активността на полската военна авиация. Предупреждението беше отменено около 9:00 ч. сутринта, след приблизително пет часа.

Малко преди 10:00 ч. Оперативното командване на въоръжените сили съобщи, че военните самолети вече не извършват полети във въздушното пространство на Полша. Същевременно бе подчертано, че полското въздушно пространство не е било нарушено.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че полските системи за отбрана са засекли атака с дронове "Геран-5" в Западна Украйна в ранните часове на деня.

"Един от тях се удари на 1 км от границата с Полша, друг - на 5 км. Въздушното пространство на Полша се охраняваше от самолети F-16, хеликоптери и самолет за въздушно разузнаване SAAB. Не е имало нарушение на границата ни", каза той.