В кадър: Въпреки трудностите Селин Дион се завърна пред любимата си публика

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Селин Дион се завърна на сцената след повече от шест години отсъствие. Канадската суперзвезда даде първия от общо 26 концерта край Париж, а пред около 30 000 зрители в Plenitude Arena в Нантер началото на спектакъла се превърна в един от най-емоционалните моменти в кариерата ѝ.

Дион избра "On ne change pas“ ("Не се променяме") за първата песен от концерта. Само няколко мига след началото обаче 58-годишната певица трябваше да спре да пее, завладяна от емоцията, докато публиката я аплодираше.

"Разбира се, това са сълзи от радост. Толкова съм щастлива да ви видя", каза тя на зрителите, преди да им изпрати въздушни целувки. "Ето ни тук! Това беше обещание. Стоя на сцената, в този град, който обичам толкова много благодарение на вашата подкрепа и любов. Благодаря ви, благодаря ви толкова много."

След това тя говори за годините, в които мечтата ѝ да се върне на сцената изглеждаше все по-далечна.

"Хванах се за един слаб лъч светлина далеч, дълбоко в планините. Вярвах в него, вярвах. И ето че слънцето е тук, слънцето е пред мен. Затова тази вечер искам да пея за вас, да пея за себе си, да пея за живота", каза певицата, след което продължи концерта.

Дион се появи на сцената с около 50 минути закъснение, облечена в черна рокля без презрамки. Сред преобладаващо женската публика феновете бяха подготвили блестящи тоалети, грим с брокат и тениски, посветени на звездата и нейните хитове.

Завръщането на певицата е кулминацията на седмици подготовка. След като пристигна във Франция в края на август, Дион започна интензивни репетиции за концертната си резиденция. Паралелно с това тя почти ежедневно се появяваше пред парижкия си хотел, където почитатели я чакаха с часове, понякога до средата на нощта. Така очакването за завръщането постепенно се превърна в своеобразна прелюдия към концертите - срещи с фенове, снимки, разговори и дори специално брандирани сувенири.

За Дион спектаклите край Париж са поредното голямо изпитание след години, белязани от тежки лични и здравословни изпитания

Певицата, продала над 260 милиона албума по света, загуби през 2016 г. съпруга си и дългогодишен мениджър Рене Анжелил, баща на тримата ѝ синове.

През март 2020 г. последното ѝ турне беше отменено заради пандемията. Последвалият опит за завръщане на сцената се оказа още по-труден заради синдрома на скования човек - рядко и нелечимо неврологично заболяване, с което Дион живее от години и което беше диагностицирано официално през 2022 г.

Заради заболяването певицата се оттегли от сцената и публичния живот. Тя разкри, че страда от тежки пристъпи, които могат да доведат до силни мускулни спазми и парализа. През 2024 г. Дион направи впечатляващо завръщане пред милиарди телевизионни зрители с изпълнението на "Hymne à l'amour" на Едит Пиаф от Айфеловата кула по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж.

Сега певицата отново е пред публика - този път за цяла серия концерти. Новата ѝ резиденция включва 16 спектакъла до средата на октомври и още 10 през май 2027 г., продуцирани от американската компания AEG Presents.

Билетите за концертите се превърнаха в истински дефицит, а цените на някои места достигнаха няколкостотин евро. Интересът обаче показа, че за милионите почитатели на Дион годините на отсъствие не са намалили очакването да я видят отново на живо.

В програмата са включени едни от най-големите ѝ хитове - "My Heart Will Go On" от "Титаник" и "I'm Alive", както и обичаните от френскоговорящата публика "Pour que tu m'aimes encore" и "J'irai où tu iras".

Две нови песни, издадени през 2026 г., вече подготвят публиката и за следващата глава в музикалната кариера на Дион - нов албум. След повече от шест години Селин Дион отново е на сцената. И още с първата песен стана ясно, че това завръщане е емоционално не само за нейните фенове, но и за самата певица.