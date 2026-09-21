Преки включвания от Велико Търново: “България сутрин“ отбелязва Деня на независимостта

На 22 септември предаването “България сутрин“ по Bulgaria ON AIR ще отбележи Деня на независимостта на България със специално празнично издание. Водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов ще посрещнат в студиото историци, учени и вдъхновяващи съвременни личности, а зрителите ще видят на живо най-интересните моменти от тържествата във Велико Търново.

Денят на независимостта е един от най-значимите национални празници в българския календар.

На 22 септември 1908 г. в старата столица, с исторически манифест, прочетен в църквата “Св. Четиридесет мъченици“, княз Фердинанд обявява Независимостта на България. С този решителен дипломатически и политически акт страната окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, а българският владетел приема титлата “цар“.

Празничното издание на сутрешния блок "България сутрин“ ще проследи на живо честванията във Велико Търново. От старата столица историкът проф. д.и.н. Милко Палангурски ще потопи зрителите на Bulgaria ON AIR в атмосферата на епохата и ще припомни събитията, които са довели до провъзгласяването на българската независимост.

В студиото в София доц. д-р Тодор Чобанов от Института за балканистика с Център по тракология към Българската академия на науките ще направи на живо исторически анализ на държавническия акт от гледна точка на неговото значение за България днес.

Какво означава да бъдеш независим в съвременния свят и доколко свободата преди всичко е личен избор, обществена отговорност и национален идеал? Темата “Независимостта като свобода“ ще бъде във фокуса на специална дискусия с проф. д-р Спас Ташев, ръководител на департамент “Демография“ към Института за изследване на населението и човека при БАН, и доц. д-р Николай Димитров от Катедрата по социална, организационна, клинична и педагогическа психология към Философския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“.

Специален гост на празничното издание ще бъде българския пилот Николай Калайджиев, който постави нов рекорд на „Гинес“ и получи покана за участие в две космически мисии на SpaceX. В студиото той ще разкаже за пътя от авиацията към възможността да полети в Космоса, за смелостта да преследваш мащабни цели и за свободата да прекрачваш границите на възможното.

Гледайте специалното издание на “България сутрин“ с Мария Константинова и Виктор Дремсизов на 22 септември от 09:30 часа по Bulgaria ON AIR.

