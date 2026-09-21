Лулчева: По "Петрохан" се води спор извън терена на правото

Целият спор за "Петрохан" и обсъждане е извън терена на правото. Огромната опасност е, защото този случай показва, че се пренебрегва единственият ред за установяване на истината, а той е по реда на прокуратурата, заяви в интервю пред БНР адв. Ина Лулчева, която представлява майката на Ивайло Калушев.

"Близките не водят обществен дебат, защото не се води по телевизия и радио. Когато делото приключи и се види всичко събрано и се надявам в процесуалните актове, с които ще приключи това производство, да се направи сериозен анализ на доказателствата и възраженията, и тогава да се види какво се е случило", допълни адвокатката.

Тя коментира пресконференцията, дадена от вещите лица за "Петрохан" и искането за оттеглянето на експерти.

"Не е вярно, че основните действащи лица са вещите лица. Ние сме поискали отговори - кой, защо, а и на какво основание е разпоредил в този момент да се проведе пресконференцията. Прокурорите останаха безмълвни и означава, че е с тяхно съгласие. Допусна се нещо, което е изключително важно и то е, че се поощрява от изпълнителната власт – премиер, министър на правосъдието", посочи още адв. Лулчева.

Според нея това е наказателно производство и се постига само по реда на закона и то от определените органи, не от вещите лица:

"Данните на вещите лица не са доказателство, те имат мнение. Безспорно мнението на Йорданов не безпристрастно. Нашето искане е към прокурора за отвеждане. Това накърнява пряко принципите на правовата държава. Твърдението, че истината се постига чрез изявление на вещите лица и изявлението на премиера, е в противоречие с основите на правовата държава, която не допуска подобен произвол."

И припомни, че България е осъждана в Международния съд заради изявления на Цветанов – "кой е виновен и кой не е".

Адв. Лулчева предупреди: "Не може изявленията да се позовават на свободата на словото".

Тя твърди, че трябва да се проверят вещите лица, защото Росен Йорданов "не е следвало да бъде назначаван поради интервютата, които е давал" по случая още в началото.

"Тези данни в публичното пространство установяват, че той няма квалификацията на клиничен психолог. Вещите лица не могат да установяват фактите по делото, това трябва да кажат прокурора или съдът", категорична е защитничката на майката на Калушев.

На въпроса дали "Петрохан" се използва политически, в предизборната кампания, тя каза:

"Ако е я вярно, това означава, че цялото производство и анализа на различни лица цели друго нещо, а не откриване истината. Ако се целеше разкриване на истината, нямаше да се подходи по този начин, вещите лица да се позоват на показания на бащата на това момиче и нямаше да си измислят, че има следи по Николай и Александър от сексуални контакти, след като експертизата казва, че няма. Прокарването на теза макар и не по реда на закона, доказва че не се цели истината, а се преследват други цели. Експертизата е разпространена безспорно от прокуратурата и вещите лица. Нито един от близките не е получил тази експертиза."

Адв. Лулчева каза още:

"Ние не можем да водим спор по доказателства по радио и телевизия. Извеждат се тези публично, надъхва се обществото, че това е истина. Колкото е по-неприемливо и гнусно е едно престъпление, толкова от по-малко доказателства се нуждае то, за да внушите на обществото, че то е извършено."

Тя съобщи:

"Ние нямаме никакъв отговор на искането до прокуратурата да отзове вещите лица и да каже кой и на какво основание е разпоредил този брифинг. И каква информация е разрешено да се разпространи? Искали сме да се разследва по какъв начин е изтекло съдържанието на експертизата до сайтовете. Няма отговор на нито един на тези въпроси. Ние не можем предприемем действия по анализ на доказателства, без да знаем какво има по делото."