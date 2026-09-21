Лулчева: По "Петрохан" се води спор извън терена на правото

Целият спор за "Петрохан" и обсъждане е извън терена на правото. Огромната опасност е, защото този случай показва, че се пренебрегва единственият ред за установяване на истината, а той е по реда на прокуратурата, заяви в интервю пред БНР адв. Ина Лулчева, която представлява майката на Ивайло Калушев.
"Близките не водят обществен дебат, защото не се води по телевизия и радио. Когато делото приключи и се види всичко събрано и се надявам в процесуалните актове, с които ще приключи това производство, да се направи сериозен анализ на доказателствата и възраженията, и тогава да се види какво се е случило", допълни адвокатката.
Тя коментира пресконференцията, дадена от вещите лица за "Петрохан" и искането за оттеглянето на експерти.
"Не е вярно, че основните действащи лица са вещите лица. Ние сме поискали отговори - кой, защо, а и на какво основание е разпоредил в този момент да се проведе пресконференцията. Прокурорите останаха безмълвни и означава, че е с тяхно съгласие. Допусна се нещо, което е изключително важно и то е, че се поощрява от изпълнителната власт – премиер, министър на правосъдието", посочи още адв. Лулчева.
Според нея това е наказателно производство и се постига само по реда на закона и то от определените органи, не от вещите лица:
"Данните на вещите лица не са доказателство, те имат мнение. Безспорно мнението на Йорданов не безпристрастно. Нашето искане е към прокурора за отвеждане. Това накърнява пряко принципите на правовата държава. Твърдението, че истината се постига чрез изявление на вещите лица и изявлението на премиера, е в противоречие с основите на правовата държава, която не допуска подобен произвол."
И припомни, че България е осъждана в Международния съд заради изявления на Цветанов – "кой е виновен и кой не е".
Адв. Лулчева предупреди: "Не може изявленията да се позовават на свободата на словото".
Тя твърди, че трябва да се проверят вещите лица, защото Росен Йорданов "не е следвало да бъде назначаван поради интервютата, които е давал" по случая още в началото.
"Тези данни в публичното пространство установяват, че той няма квалификацията на клиничен психолог. Вещите лица не могат да установяват фактите по делото, това трябва да кажат прокурора или съдът", категорична е защитничката на майката на Калушев.
На въпроса дали "Петрохан" се използва политически, в предизборната кампания, тя каза:
"Ако е я вярно, това означава, че цялото производство и анализа на различни лица цели друго нещо, а не откриване истината. Ако се целеше разкриване на истината, нямаше да се подходи по този начин, вещите лица да се позоват на показания на бащата на това момиче и нямаше да си измислят, че има следи по Николай и Александър от сексуални контакти, след като експертизата казва, че няма. Прокарването на теза макар и не по реда на закона, доказва че не се цели истината, а се преследват други цели. Експертизата е разпространена безспорно от прокуратурата и вещите лица. Нито един от близките не е получил тази експертиза."
Адв. Лулчева каза още:
"Ние не можем да водим спор по доказателства по радио и телевизия. Извеждат се тези публично, надъхва се обществото, че това е истина. Колкото е по-неприемливо и гнусно е едно престъпление, толкова от по-малко доказателства се нуждае то, за да внушите на обществото, че то е извършено."
Тя съобщи:
"Ние нямаме никакъв отговор на искането до прокуратурата да отзове вещите лица и да каже кой и на какво основание е разпоредил този брифинг. И каква информация е разрешено да се разпространи? Искали сме да се разследва по какъв начин е изтекло съдържанието на експертизата до сайтовете. Няма отговор на нито един на тези въпроси. Ние не можем предприемем действия по анализ на доказателства, без да знаем какво има по делото."Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.