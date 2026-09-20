Зеленски обяви среща с Тръмп: Тя може да промени много неща

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента Доналд Тръмп по време на седмицата на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, тъй като обсаденият украински лидер се стреми да си осигури подкрепа за отбрана срещу засилените руски атаки, пише Bloomberg.

Зеленски заяви в публикация в X, че е провел "важен разговор" с Тръмп и че предстоящата им среща може да "промени много неща".

"Има дипломатичен импулс", каза той. Пратениците на Тръмп Джаред Кушнер и Стив Уиткоф наскоро бяха в Киев в опит да възстановят зациклилия мирен процес, а Зеленски им благодари за посещението. Току-що разговарях с президента Тръмп @POTUS. Важен разговор, в който обсъдихме много неща. Договорихме се да се срещнем в Ню Йорк, и тази среща може да промени много неща. Има дипломатичен импулс. Има идеи за стъпки към деескалация и за решаване на фундаментални въпроси, свързани със сигурността – енергийна сигурност, продоволствена сигурност и защита на човешкия живот", заяви Зеленски.

I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum. I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Зеленски се сблъсква с все по-тежка ситуация във войната с Русия, която вече е в петата си година, тъй като Москва засили атаките с дронове и ракети. В същото време Украйна изчерпва запасите си от мощните, но скъпи прехващачи Patriot, които са най-ефективното ѝ средство за отбрана.

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Двете страни продължават да си разменят удари, въпре

ки твърдението на Тръмп от миналата седмица, че са се споразумели да престанат да атакуват енергийната инфраструктура една на друга. Нефтепреработвателният завод в Москва беше ударен като част от нощната бомбардировка, която беше най-мащабната, проведена от Украйна през тази година, според данните, предоставени от руското министерство на отбраната.

А войната изглежда не е по-близо до дипломатическо решение. Европейски и американски официални лица са примирени с факта, че войната на Русия в Украйна ще продължи поне до следващата година, заявиха по-рано лица, запознати с въпроса.