Путин увеличи числеността на руската армия с 15 500 военнослужещи

Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване на числеността на армията с 15 500 военнослужещи – четвъртият подобен указ от началото на годината.

„Щатната численост на въоръжените сили на Руската федерация се определя на 2 441 630 души, от които 1 550 500 са военнослужещи“, се посочва в указа.

Путин вече беше подписал документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли. Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 военнослужещи.

Президентът не посочи причина за решението, което идва на фона на нарастващите загуби както от руска, така и от украинска страна във войната в Украйна, съобщи „Евронюз“.

Тази година темпът на настъпление на руските войски на бойното поле се забави, тъй като широкото използване на дронове направи бързото придвижване на големи формирования почти невъзможно. Освен това през последните седмици се появиха съобщения за украински пробиви в някои участъци на фронта.

За последен път Путин обяви „частична мобилизация“ на резервисти през септември 2022 г. след серия от неуспехи на фронта. Този указ все още е в сила.

През август украинските разузнавателни служби съобщиха, че Москва планира да мобилизира до 300 000 души тази година за изпращане на фронта и още толкова през следващата година.

Редица анализатори, позовавайки се на данни за подготвителни мерки от страна на руските власти, прогнозираха нова вълна на мобилизация още тази есен, непосредствено след изборите за Държавната дума. Очакванията за това предизвикаха „паника“ сред руснаците и засилен интерес към емиграция.

Путин отхвърли тези слухове като „пълни глупости“. Кремъл твърди, че потребностите на руските въоръжени сили се покриват от военнослужещи по договор и доброволци, докато независими анализатори посочват, че броят на желаещите да се присъединят към тях продължава да намалява въпреки обещанията за значителни финансови възнаграждения.

„По същество Русия вече е започнала допълнителна мобилизация – тя разширява мащаба на набирането на хора в редиците си, използвайки различни методи. Освен това планира да увеличи броя на чуждестранните граждани в армията си и е важно правителствата на държавите, от които Русия набира хора, да противодействат на това“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, коментирайки указа на Путин във видеообръщение, публикувано в профила му в X.

Зеленски добави, че разполага с нови данни, според които Северна Корея се готви да изпрати още 10 000 военнослужещи в Русия, в допълнение към 8000-те, които вече са там.