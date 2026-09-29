Новата Дума на Путин: огромно мнозинство и все по-дълбока пропаст с обществото

Изборите от миналата седмица показаха, че дори руската система на "управлявана демокрация" може да достигне нови дъна. Русия проведе избори за Държавната дума – долната камара на федералния парламент – миналата седмица. Това бяха първите избори за Държавната дума от началото на мащабната инвазия в Украйна през 2022 г. и се състояха при извънредни обстоятелства: Украйна започна кампания от удари с дълъг обсег на руска територия. Русия преживява влошаваща се икономика и военни неуспехи. На фона на всичко това социологическите проучвания сочат нарастваща обществена тревога относно войната, а държавата не предлага ясна визия за това какво предстои, пишат за TNI Леся Бидочко и Адам Уре.

Кампанията на Украйна за удари в дълбочина също затрудни Кремъл да държи войната далеч от обикновените руснаци. Въпреки това нямаше изненадващи обрати: гласуването се състоя, въпреки слуховете, че някои елементи от службите за сигурност са искали да го отложат, а окончателните резултати са изключително близки до отчетените цели, които президентската администрация беше поставила.

Това е доказателство за нарастващите политически умения на първия заместник-началник на администрацията на руския президент Владимир Путин, Сергей Кириенко, който отговаря за гарантиране, че изборите се провеждат според очакванията на Кремъл. Фактът, че Кириенко организира най-обикновените избори, дори когато самите кандидати изглеждаха отегчени, при извънредни обстоятелства, показва настоящата способност на системата да се адаптира към външни и вътрешни предизвикателства, както и уменията на Кириенко да управлява конкуренцията в рамките на елита. Това управление все повече го очертава като потенциален наследник на самия президент Путин. И все пак, въпреки надеждите на Кремъл, че изборите ще удължат тази стабилност, те би трябвало да разкрият тези вътрешни проблеми, особено нарастващата пропаст между ръководството и народа.

За да се разбере това, е полезно да се разгледа целта на изборите в Русия на Путин. Дори манипулираните избори могат да измерват недоволството, да дисциплинират елитите и да служат на целите на ръководството. Тези избори за Държавната дума имаха за цел да покажат на елита и на широката общественост, че Кремъл все още може да управлява политиката, да неутрализира заплахите и да изолира потенциалните опоненти, като подчертава безсмислието на организирането на съпротива срещу него. Изборите също така нормализираха анексирането на окупираната Украйна и привлякоха ветераните като нова лоялна политическа база, без да им позволят да преобразуват системата, която ги изпрати на война в първия случай. Четиридесет и девет нови депутати са ветерани – наградени войници, които Кремъл може да възнаграждава, да изтъква и да дисциплинира индивидуално.

На пръв поглед това изглежда като голям успех.

Партията на Путин "Единна Русия" официално получи 57,83 процента от гласовете по партийните листи, като в крайна сметка спечели рекордните 355 от 450-те места в Държавната дума – супермажоритарно мнозинство, което на практика неутрализира всякаква парламентарна опозиция. Пет партии ще влязат в новата Дума, но разликата между тях не бива да се преувеличава. Комунистите поддържат разрешен от властта речник на социалните недоволства; ЛДПР предлага по-остър националистически тон; "Справедлива Русия" прокарва одобрен от държавата социален популизъм; а "Нови хора" придава на системата градска, пробизнес фасада. Те предлагат различни начини да се оплакват от цените, данъците, пенсиите и местните чиновници. Въпреки това нито една от тях не представлява национално парламентарно предизвикателство към войната, авторитета на Путин или държавата на сигурността. Единствената регистрирана партия, която открито се противопостави на войната – "Яблоко", беше изключена от федералния избирателен списък.

Това мнозинство означава още, че "Единна Русия" няма да се нуждае от ad hoc коалиция за разпределение на средства за отбрана, военно-промишлени мерки, правила за набор на кадри, увеличаване на данъците или по-нататъшни вътрешни ограничения. Супермнозинството обаче придава нов вид стойност на и без това послушната Дума: то позволява на Кремъл да претендира за пълен институционален консенсус и показва на губернаторите, избирателните комисии, мениджърите на държавните компании и регионалните елити, че отново са постигнали очаквания от тях резултат.

В окупираната Украйна тази практика отива отвъд обичайните изборни измами. Фалшивите избори изопачават предпочитанията на съществуващия електорат. Москва е действала още по-нагоре по веригата: тя е изфабрикувала юрисдикцията, избирателните райони и електората, преди да произведе резултата. В четирите украински региона, които Русия твърди, че е анексирала, са очертани седем избирателни района, наред с четирите места за Думата в Крим. Получените проценти са следователно показатели за работата на губернаторите на окупираните територии, а не решение на избирателите. Един избирателен район формално включва Краматорск и Славянск – украински градове, които Русия не контролира. Като поставя Краматорск и Славянск в руски избирателен район, Москва вписва в избирателното законодателство същото твърдение, което отстоява в преговорите: че цялата Донецка област вече принадлежи на Русия.

Затова наблюдателите трябва да заключат, че резултатите от гласуването не са знак за стабилност и обществено задоволство от режима, а тест за устойчивост. Дори провоенните коментатори разбират разминаването между официалните резултати и реалността на лоялността на народа към държавата. Един автор от канал „З“ попита колко руснаци, носещи портрети на Путин или знамена на "Единна Русия", са излезли, за да спрат Евгений Пригожин, лидерът на наемниците от групата "Вагнер", чиито сили за кратко време организираха въоръжено въстание и напреднаха към Москва през юни 2023 г. "Правилно: никой", отговори той.

Твърденията, че руската система "работи", изискват уточнение. Тя работи само в институционализиран смисъл: може да ограничи разходите за война, конкуренцията сред елита, анексиите, проблемите с ветераните и да предотврати общественото изтощение да се превърне в открита политическа криза. Тя не може да разреши противоречията, които в момента натоварват системата. Кириенко, засега, изглежда е ключова фигура за това постижение и за въпроса колко дълго то може да се задържи.

Наблюдателите трябва да убедят себе си и другите в истинската цел на тези избори: събитие, което служи единствено на елита, а не на обществото. Кремъл може засега да се убеди, че това е достатъчно. Но дългосрочният проблем е, че изборите подчертаха разстоянието между управляващите и управляваните.

Освен това Съединените щати и техните партньори не трябва да бъркат способността на Москва да превърне една опразнена партийна система в привид на национално единство с политическа стабилност. Задачата е да продължим да увеличаваме цената на войната на държавно ниво, да защитим Украйна и Европа от нейното разпространение и да гарантираме, че глас, подаден под окупация, никога няма да се превърне в териториален факт.