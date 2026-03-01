Доц. Йосиф Аврамов: Никой не плаче за гръцката драхма

Не можахме да минем безболезнено през влизането в Еврозоната. Това каза в ефира на "Операция История" финансистът доц. Йосиф Аврамов.

В предаването той представи и своята 25-а книга "Еврото и България".

"Аз прецених да представя моята книга по този начин, а не да говоря за последствията от въвеждането на еврото, тъй като всеки от нас ги усеща по джоба си. Има известна инфлация и тя е по-голяма от тази, която ни успокояваха", отчете финансистът пред Bulgaria ON AIR.

Той разказа за историята на парите от древността до днес.

По думите му първите монети, сечени на територията на страната ни, са на тракийското племе дерони.

"В древността сеченето на монети е било символ за държавност, за държавна мощ, независимо че траките са започнали да секат монети още докато са били племена", разкри доц. Аврамов. "Българският лев е минал през 7-8 монетни системи. На практика той е съществувал между 1881 година и 1 януари 2026 година. Никой не плаче за гръцката драхма, за римския ауреус, но за лева все още има... Разберете, трябва да излезем от ЕС, за да приемем отново лева, което на този етап не е желателно. Не, че е невъзможно, но не е желателно", отчете доц. Аврамов.