Август у дома - нов облик за всеки дом с актуални предложения от HomeMax

Отпускарският месец август е идеалния момент, в който да освежите дома и градината си с практични решения на отлични цени. Независимо дали планирате ремонт, обновяване на интериора или просто искате да внесете повече комфорт у дома, сега е времето да се възползвате от специалните предложения в HomeMax и да оползотворите свободното си време.

Дългите летни дни и по-спокойният ритъм на ежедневието създават отлични условия за освежителни и довършителни общи семейни занимания, а дори малките подобрения могат да променят атмосферата драстично и да направят жилището по-удобно и приятно за всички у дома.

В случай че скоро планирате реновирането на някои пространства вкъщи, добра идея е да разгледате атрактивните предложения на HomeMax в новата им лятна брошура, валидна от 6 до 25 август. От голямото разнообразие на продукти и решения може да си откраднете по някоя нова идея, с чиято помощ спокойно да преобразите различни кътчета във вашия дом.

Практичен ламинат - стил и издръжливост

Променете атмосферата на стаите у дома с качествен нов ламинат с модерен дизайн, лесен монтаж и висока износоустойчивост. Богатият избор от декори ви позволява да изберете идеалното решение за всяка стая и за всеки вкус. А новата подова настилка ви позволява да се почувствате като в нов дом.

С нов моноблок и мебели за баня - функционалност и елегантност

Банята е едно от най-използваните помещения във всеки дом, затова си заслужава вниманието в детайлите. Обновете банята си с практични и стилни решения от лятната брошура на веригата за нула време и дори с ограничен бюджет. Един нов моноблок с вградено казанче, съчетан с комбинирана мебел за баня с порцеланова мивка и PVC шкаф ще променят облика на мокрото помещение. Без да е необходим скъп ремонт може лесно да подобрите банята.

Матраци - комфорт за пълноценен сън

Добрият сън е в основата на доброто здраве и ежедневния тонус на всеки член на семейството. Правилно подбраният матрак осигурява необходимата опора за тялото, намалява напрежението в гърба и допринася за качествена почивка. С отлични характеристики, средна твърдост и 16 години гаранция може да сте спокойни в своя избор. Сред разнообразието от матраци може да откриете точното решение за качествен сън, съобразено с размерите на леглата, личните предпочитания и конкретния бюджет.

Изкуствена трева - зелена красота през цялата година

Създайте свеж и зелен облик на своя двор, веранда, балкон или тераса без нужда от ангажиращи дейности като косене, поливане и допълнителна поддръжка. Изкуствената трева е подходяща на всякакви атмосферни условия, с плътна структура и UV устойчивост, която запазва за дълъг период от време естествения зелен вид. Тя е отлично решение за всеки външен и вътрешен кът, а елементите с практичната ширина от 4 метра позволяват бързо поставяне на изкуствения зелен килим на всяка основа.

Домът е мястото, където създаваме най-хубавите си спомени. Август е чудесният момент да направите крачка към освежаването на дома си и да му вдъхнете нов живот. Подарете си сигурност, комфорт, радост и настроение - поне до следващата "малка“ идея за промяна.

Изборът на подходящи материали и обзавеждане е важна стъпка към оптимизирането на пространството, което не само изглежда добре, но отговаря и на нуждите на ежедневието. Независимо дали става дума за обновяване на подовата настилка, по-красива баня, удобен матрак или пък целогодишно решение за зеленина в двора или на терасата, инвестицията в качествени продукти безспорно се отплаща с удобство и спокойствие. С практичните предложения на HomeMax позволете на дома си да заблести по различен начин през този сезон.