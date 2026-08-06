FAA: Хеликоптерът Marine One на Тръмп бил опасно близо до пътнически самолет

Инцидент с безопасността, свързан с хеликоптера Marine One на президента Доналд Тръмп, се разследва, след като самолетът е излетял заедно с търговски полети във Вашингтон.

Тръмп се е качил на борда на Marine One около 14:33 ч. във вторник по пътя си към съвместната база Андрюс за полет с Air Force One до Лос Анджелис.

Той е излетял от територията на Белия дом с хеликоптера, докато търговски полети са излетели от Националното летище "Роналд Рейгън“ във Вашингтон.

Федералната авиационна администрация (FAA) заяви в сряда, че Marine One е прелетял за кратко твърде близо до пътнически самолет.

Данните от проследяване на полети разкриха, че полет на American Airlines, пътуващ до Пенсакола, Флорида, е излетял от Националното летище "Рейгън“ приблизително по същото време, когато Marine One е излетял от Белия дом.

FAA по-рано заяви, че "не е изглеждало, че е имало опасно близко сближаване и самолетът очевидно не се е сближавал“.

Националният съвет за безопасност на транспорта също е започнал разследване дали хеликоптерът на Тръмп е прелетял твърде близо до търговския самолет, наричайки инцидента "загуба на разделяне“.

Имало ли е дистанция?

Федералните разпоредби изискват самолетите да бъдат на разстояние най-малко 1,5 мили хоризонтално и 500 фута вертикално един от друг около летищата.

"Въз основа на предварителния ни анализ на безопасността е установено, че е настъпила моментна загуба на дистанция, след което въздухоплавателните средства са продължили да се отдалечават едно от друго“, се посочва в изявление на Федералната авиационна администрация (FAA).

"По време на загубата на дистанция ръководителят на полети е поддържал връзка както с пилота на търговския полет, така и с пилота на Marine One.

Както заявиха от Белия дом, президентът не е бил изложен на опасност. "Продължаваме да разглеждаме случая и ще предприемем всички необходими коригиращи мерки въз основа на установеното", се казва в изявлението.

Източници съобщиха за The Wall Street Journal, че авиодиспечерите не са спрели полетите на близкото летище, което е отклонение от традиционните практики.

Хора, запознати с протокола, казаха на изданието, че диспечерите очакват Marine One да им даде поне триминутно предупреждение преди излитане, за да се запази въздушното пространство свободно.

Друг регионален полет е бил на три мили от Националното летище "Рейгън" по време на инцидента и е бил пренасочван от предпазни мерки, съобщи източник пред Ройтерс.

Вторият полет на American Airlines, Republic E175, е излетял от Международното летище Роли-Дърам приблизително по същото време и е направил кръг около летището, преди да кацне в 14:52 ч.

FAA наложи по-строги разпоредби за операциите с хеликоптери около Националното летище "Рейгън", след като регионален самолет на American Airlines се разби в хеликоптер Black Hawk на армията през януари 2025 г.