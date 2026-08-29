САЩ поемат контрол над 65 млрд. барела във Венецуела

Президентът на САЩ Донад Тръмп обяви безпрецедентна инициатива на САЩ за поемането на контрола върху една пета от огромните петролни резерви на Венецуела, залагайки на това, че американските компании могат да съживят разклатената енергийна индустрия на страната членка на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), като същевременно осигурят нов източник на суров петрол, който да допринесе за понижаване на цените на горивата в САЩ, съобщава Ройтерс.

Тръмп не даде много подробности за споразумението, като каза само, че САЩ са си осигурили мажоритарен контрол над повече от 65 милиарда барела от доказаните петролни резерви на Венецуела чрез партньорство с частния сектор.

"По мое указание държавният секретар Марко Рубио и военният министър Пийт Хегсет, в тясно сътрудничество с високоуважавания временен президент на Венецуела Делси Родригес и чрез партньорство с частния бизнес, осигуриха мажоритарен контрол на САЩ върху повече от 65 милиарда барела доказани нефтени запаси във Венецуела, без никакви разходи за американските данъкоплатци", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth social.

Съобщението идва след седмици на преговори между САЩ и Венецуела по сделка, която би предоставила на американските компании дългосрочен достъп до група венецуелски нефтени находища и би гарантирала доставките на суров петрол за САЩ.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио добави, че новото споразумение, което ще осигури на САЩ огромен дял от венецуелските петролни резерви, ще донесе близо 100 милиарда долара частни инвестиции на латиноамериканска страна, добавя Франс прес.

"За венецуелския народ това споразумение ще донесе близо 100 милиарда долара частни инвестиции, ще подпомогне хиляди високоплатени работни места и ще даде тласък на възстановяването на икономиката на Венецуела”, каза Рубио по повод споразумението.

Откакто през януари САЩ заловиха и отстраниха от власт венецуелския президент Николас Мадуро, Вашингтон се опитва да осигури стабилен приток на суров петрол от Венецуела за американските рафинерии, като същевременно насърчава американските инвестиции в нефтената промишленост на страната.

Венецуела потвърди сделката

Делси Родригес потвърди, че страната е подписала "историческо споразумение" за петрола със САЩ, като заяви, че "изразява най-искрена благодарност" към американския президент Доналд Тръмп.

"Венецуела обявява историческо споразумение с правителството на САЩ, което ще има значително влияние върху възраждането на нашата нация", се посочва в изявление, публикувано в социалните мрежи от Родригес.

Според нея споразумението предвижда "развитие на 17 стратегически находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела петрол, инвестиции от над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара данъчни постъпления за държавата". / БТА