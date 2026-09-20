Димитър Списаревски на 110: защо България не трябва да забравя своя герой

Каквото и да кажем за Димитър Списаревски, винаги е малко. Това заяви в ефира на "Операция История" полк. о.р. проф. Димитър Недялков - бивш боен пилот от Военновъздушните сили.

Той гостува в предаването по повод 110 години от рождението на българския офицер и летец изтребител, които се навършиха през 2026 г.

"Това е емблематична личност и събирателен образ на едно поколение, което, за съжаление, си отиде, забравено от българското общество. Преди 10 ноември по едни причини, след 10 ноември 1989 година по други причини. Това като че ли става традиция да си хулим миналото. Това е много нелепо поведение, предвид факта, че все пак една нация, за да има бъдеще, трябва много добре да си познава и уважава историята", посочи Недялков пред Bulgaria ON AIR. "За съжаление, много трудно изплува паметта за Списаревски", добави професорът.

"Това е и нашето ежедневие сега. По същия начин ние хулим българската армия, която е изпълнявала своите функционални задължения преди 90-та година - това е много нелепо поведение", коментира бившият боен пилот.