Тежка катастрофа край Хасково: двама загинали и най-малко петима пострадали

Двама души са загинали, а най-малко петима са пострадали при тежък пътен инцидент на главния път Хасково - Кърджали, част от направлението към граничния пункт "Маказа", съобщава БГНЕС.

Катастрофата е станала в следобедните часове след село Николово, в близост до границата между областите Хасково и Кърджали. По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение.

На място са загинали двама души, жители на хасковското село Козлец.