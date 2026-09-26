Рентген разкри тайника на "Лесово": 20 кг кокаин и 26 кг марихуана в резервоар

20 кг кокаин и 26 кг марихуана, укрити в специално пригоден тайник в резервоара на товарен автомобил, иззеха при съвместна операция служители на Агенция „Митници“ и на ГДБОП – МВР. Композицията – влекач с ремарке, е пътувал транзит към Република към Турция и е отклонен за проверка на ГКПП "Лесово". Задържан е шофьорът - 40-годишен български гражданин с предишни криминални прояви, съобщиха от МВР.

Превозното средство е спряно на 25 септември 2026 г. на изходящо трасе на ГКПП „Лесово“ от съвместните екипи на двете институции. При пролъчване с рентгенова апаратура е установена необичайна плътност в областта на външния резервоар на влекача.

При щателната митническа проверка е установено, че вътрешността на резервоара е била запълнена с два вида пакети. След демонтирането и разрязването му митническите инспектори са открили общо 41 пакета – 24 вакуумирани, съдържащи зелена тревиста маса, и 17 правоъгълни пакета, увити с тиксо, в които е имало бяло прахообразно вещество.

Общото задържано количество е 20 кг кокаин и 26 кг марихуана, съобщи заместник-директорът на митниците Стефан Бакалов. Наркотичните вещества са на стойност по цени на съдопроизводството от над 2,2 милиона евро, уточни той. Те са били покрити със специална оловна риза с цел да се заблудят контролните органи. Преминавали са като транзитен трафик от Западна Европа.

До задържането се е стигнало в следствие на множество разследвания на ГДБОП

на групи, занимаващи се с разпространението на наркотични вещества през страната, каза старши комисар Дарин Костов.

Задържаният мъж вече е с повдигнати обвинения за извършено престъпление по чл. 242 НК, за което е предвиден затвор до 20 години и глоба до 200 000 лева, заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

С прокурорско постановление оставането му в ареста е продължени на до 72 часа, ще бъде поискана и постоянна мярка.