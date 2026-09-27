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Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ

Екипът ще бъде ръководен от Фабиан Борнхорст

27.09.2026 | 18:15 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мисия на Международния валутен фонд (МВФ) ще бъде в София от 28 септември до 2 октомври за разговори за актуалното състояние на българската икономика и финансовия сектор, предаде БГНЕС.

Екипът ще бъде ръководен от Фабиан Борнхорст, съобщи Карлос Мулас Гранадос, старши регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа.

По време на посещението представителите на фонда ще проведат срещи с правителството, Българската народна банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни.

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Основен акцент в разговорите ще бъдат актуалните икономически и финансови развития в България.

Посещението е част от регулярното наблюдение на икономическите процеси от страна на МВФ и диалога на институцията с държавите членки.

От фонда уточняват, че следващата консултация по член IV за България се очаква да се проведе в началото на 2027 г.

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