Иран обяви, че е заловил американски подводен дрон в Ормузкия проток

Иран обяви, че е заловил високотехнологичен американски подводен дрон във водите на стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес.

Според Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) безпилотният апарат е бил пленен при "координирана и сложна операция" на иранските военноморски сили.

"Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция успяха да пленят високотехнологичен подводен дрон, принадлежащ на американската армия", се посочва в изявление, разпространено от иранската държавна телевизия.

По данни на Техеран става въпрос за подводен дрон от типа "Ремус 600", който е действал в Ормузкия проток с цел шпионаж.

Иранските власти твърдят, че апаратът вече се намира в ръцете на експерти, които ще се опитат да извлекат съхраняваните в него данни.

Към момента в предоставената информация не се посочва позиция на американската страна по твърденията на Иран.

По-рано този месец КГИР също съобщи, че е заловил американски подводен дрон на входа на Ормузкия проток, определяйки го като един от най-модерните безпилотни апарати на американската армия.

Ормузкият проток остава една от основните точки на напрежение между Техеран и Вашингтон. Преди началото на войната през стратегическия воден коридор преминаваше около една пета от световните доставки на петрол.

Конфликтът започна в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран. Оттогава, според предоставената информация, Иран е установил контрол над водния коридор, а САЩ са отговорили с блокада на иранските пристанища, пише БТА.