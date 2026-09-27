Петима арестувани за подготовка на терористичен акт край база във Великобритания, използвана от САЩ

Петима мъже са арестувани във Великобритания по подозрение в подготовка на терористичен акт в близост до база на Кралските военновъздушни сили, използвана и от американски бомбардировачи, предават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Сигналът е подаден около 00:45 ч. местно време за три подозрителни превозни средства в района на военновъздушната база "Феърфорд".

Петимата мъже са задържани по подозрение в подготовка на терористичен акт, както и за предполагаеми нарушения на Закона за взривните вещества. Разследването е поето от британските служби за борба с тероризма.

Като предпазна мярка властите са евакуирали 85 домакинства от близкото селище Уелфорд.

Робот за обезвреждане на бомби край три камиона

Кадри от въздуха, излъчени от "Скай нюз", показват робот за обезвреждане на бомби между три бели камиона. Задните врати на два от автомобилите са били отворени, а около тях са се виждали големи черни предмети.

От полицията съобщиха, че ситуацията изглежда овладяна, но към момента не потвърждават пряка връзка между арестите и военновъздушната база.

"Работим по установяване на пълния характер на този инцидент", заявиха от полицията.

Базата е използвана от американските военни

Военновъздушната база "Феърфорд" е използвана от американските сили и по време на войната с Иран.

След началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари британското правителство разреши на американските военни да използват базата за нанасяне на удари по ирански ракетни установки.

От Военновъздушните сили на САЩ заявиха, че подразделенията им във Великобритания остават в повишена готовност.

"Ще предприемем подходящи действия, за да гарантираме безопасността и сигурността на американските военнослужещи, цивилните служители и техните семейства", заяви говорител на американските ВВС.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг благодари на екипите за бързо реагиране и специализираните звена, включили се в операцията.

"Можем да бъдем спокойни, че ситуацията се овладява", заяви той.

От канцеларията на министър-председателя Анди Бърнам съобщиха, че той получава актуална информация за развитието на случая.

Арестите идват на фона на засилено внимание на британските власти към заплахите за националната сигурност. През март британски представители съобщиха, че случаите, свързани с предполагаема дейност на враждебни държави, са се увеличили с 50% през шестте месеца до декември 2025 г.