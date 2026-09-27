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Мъж и жена са ранени след катастрофа край Русе

На място са изпратени екипи на полицията и спешната помощ

27.09.2026 | 18:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама души са пострадали при катастрофа на пътя Русе - Кубрат, след село Червена вода, съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

Сигналът за инцидента е подаден около 14:30 часа. По първоначална информация са се сблъскали два автомобила.

На място са изпратени екипи на полицията и спешната помощ.

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При катастрофата са пострадали мъж и жена. Двамата са транспортирани с линейка до болница в Русе. Към момента няма информация за състоянието им.

Движението в района на произшествието е затруднено.

Причините и обстоятелствата, довели до катастрофата, се изясняват, пише БТА.

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