Двама загинаха, близо 25 са ранени при автобусна катастрофа в Германия

Двама души загинаха, а близо 25 бяха ранени, след като автобус с туристи се преобърна на магистрала в южната част на Германия, предават ДПА и БНТ.

Един от пострадалите е в критично състояние и има опасност за живота му, съобщиха от полицията. Властите предупредиха, че броят на ранените може да се увеличи.

Катастрофата е станала малко преди 6:00 ч. местно време на магистрала А96 край град Бухлое в Бавария, на участък между пътищата в посока Бухлое и Ландсберг ам Лех.

В автобуса са пътували между 40 и 50 туристи, повечето от които от Филипините.

По първоначални данни превозното средство се е отклонило вдясно от пътното платно, без в инцидента да е участвал друг автомобил. След това автобусът се е преобърнал и е спрял в по-ниската част край магистралата.

На мястото са изпратени множество екипи на спасителните служби. Магистрала А96 е затворена и в двете посоки заради катастрофата.

Причината за инцидента все още не е установена. Прокуратурата е назначила експерт, който да участва в изясняването на обстоятелствата около произшествието.

Бухлое се намира на магистрала А96 между Мюнхен и Меминген.

На 6 септември в Германия 30 души бяха ранени при друга катастрофа с автобус, след като автомобил се сблъска с него и с още едно превозно средство при бавно движещ се трафик, пише БТА.