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Кола излетя от пътя край Велико Търново: шофьорът загина, жена е ранена

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват

26.09.2026 | 17:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шофьор загина на място при тежка катастрофа във Великотърновско. Инцидентът е станал около 15:15 часа на пътя между селата Ресен и Градина. По първоначална информация лек автомобил с чужда регистрация е напуснал пътното платно и е излетял в крайпътна нива.

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Водачът е загинал на място. С него е пътувала жена, която е откарана за преглед в Спешна помощ. Към момента няма допълнителна информация за състоянието ѝ.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват./ БГНЕС

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