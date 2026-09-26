Кола излетя от пътя край Велико Търново: шофьорът загина, жена е ранена

Шофьор загина на място при тежка катастрофа във Великотърновско. Инцидентът е станал около 15:15 часа на пътя между селата Ресен и Градина. По първоначална информация лек автомобил с чужда регистрация е напуснал пътното платно и е излетял в крайпътна нива.

Водачът е загинал на място. С него е пътувала жена, която е откарана за преглед в Спешна помощ. Към момента няма допълнителна информация за състоянието ѝ.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват./ БГНЕС