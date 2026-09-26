Париж избухна в овации: 700 000 души посрещнаха папа Лъв на Шанз-Елизе

В събота тълпите се простираха по цялата дължина на булевард "Шанз-Елизе" в Париж, докато Папа Лъв XIV призова католиците да търсят щастието във вярата, а не в материалните блага, по време на най-голямото събитие от посещението му във Франция – литургия на открито, на която присъстваха около 700 000 души, предава Ройтерс.

Скандиранията "Лео, Лео" и "Да живее папата" отекнаха по целия дълъг около 2 км (1,2 мили) булевард, ограден с дървета, от площад "Конкорд" до Триумфалната арка, докато хората се тълпяха покрай бариерите за сигурност, за да зърнат Лео, когато той пристигна в папамобил с отворен покрив.

Автомобилът спираше често, докато хората махаха с бели и жълти ватикански знамена, а Папа Лъв XIV благославяше хора с увреждания, деца и бебета, които доброволци му подаваха напред.

Сред присъстващите бяха Брижит Макрон, съпругата на френския президент, лидерката на крайната десница Марин льо Пен, която води в проучванията преди президентските избори през следващата година, министър-председателят Себастиен Лекорню и Бернар Арно, милиардерът и председател на френската луксозна група LVMH.

Тълпата избухна в овации, когато Папа Лъв XIV благодари на Бога в проповедта си за възможността да посети Франция в рамките на бърза четиридневна обиколка из три града, по време на която се стреми да възстанови авторитета на Църквата след скандалите със сексуални злоупотреби, предизвикали национален шок.

Папата каза на католиците, че само вярата им ще им донесе истинско щастие.

Над 600 000 души се бяха регистрирали за участие в литургията, а според оценки на Ватикана на нея са се събрали около 700 000 души.

Папата, който през последните месеци остро критикуваше посоката, в която се движи световното лидерство, предупреди в речта си в петък в парижката централа на ЮНЕСКО – органа на ООН за култура и образование, че ООН и другите многостранни организации са в криза.

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Той също така повтори често отправяния си призив към света да преосмисли развитието на изкуствения интелект, като заяви пред френските лидери, че ИИ може да създаде бъдеще, в което "рай от машини" ще поеме контрола над Земята.

Франция, светска държава, в която разделението на църквата и държавата е заложено в закон от 1905 г., е свидетел на постоянен спад в принадлежността към Католическата църква от Втората световна война насам, което отразява тенденцията и в други традиционно католически страни.

Въпреки че Френската епископска конференция отбелязва увеличение на кръщенията на възрастни, включително рекордните 21 000 през миналата Великден, доклад, публикуван от официалната статистическа агенция INSEE, показа, че само 25 % от французите на възраст между 18 и 49 години се самоопределят като католици, в сравнение с 43 % преди десетилетие.

По време на посещение в събота при новокръстените католици в Католическия университет в Париж преди литургията, Папа Лъв XIV призова френската църква да не бъде "наивно оптимистична" относно неотдавнашното увеличение на последователите.