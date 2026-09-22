Папа Лъв XIV се готви за първото си официално посещение във Франция

Папа Лъв XIV е на първото си официално посещение във Франция от 25 до 28 септември. Във френската столица вълнението расте, съобщава Euronews.

Според полицейската префектура се очаква до 250 000 души да се съберат по улиците, през които ще премине шествието на папа Лъв XIV из Париж. Около 80 000 души са закупили и билети за младежката литургия, която ще се състои на стадион „Стад дьо Франс“ в Сен Дени, в северната част на града.

Париж не е посрещал папа от 2008 г., когато на посещение беше Бенедикт XVI.

"Папа Франциск посети Страсбург, Марсилия и Корсика - места в периферията на Франция“, отбелязва Шарл Мерсие, директор на направлението за история и социология на католицизма към Висшето училище за практически изследвания (EPHE) в Париж.

"Но идването в столицата е голямо събитие, тъй като не се е случвало отдавна. Това подклажда ентусиазма на хората и мисля, че е една от причините за успеха на това посещение", добавя Мерсие.

Друга причина за ентусиазма е популярността на папата, която надхвърля значително кръга на френските католици. Избран през май 2025 г., Лъв XIV се представя като папа, който поддържа връзка с всички и е внимателен към всеки.

Лъв XIV ще бъде в Париж и по-широкия регион Ил дьо Франс в продължение на два дни.

Предвидено е в петък той да се срещне с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. Също така му предстоят срещи с „представители на властите, гражданското общество и дипломатическия корпус“, преди да се отправи към ЮНЕСКО.

В неделя се очаква той да посети Лурд, където трябва да разговаря със седем жертви на сексуално посегателство в рамките на Църквата.

Сред тях е бивш ученик от намиращото се наблизо училище „Нотр Дам дьо Бетарам“. През 2024 г. над 230 жертви подадоха жалби във връзка с телесни наказания и сексуални посегателства в това католическо учебно заведение в Югозападна Франция.