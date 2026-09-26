Нешка Робева отказала предложения за президент: Партиите най-много са вредили на България

Изненадах се много, че бях спрягана за вицепрезидент на "Възраждане". Това заяви легендата в художествена гимнастика Нешка Робева за Нова телевизия.
По думите ѝ към нея са отправяни предложения да бъде издигната за президент.
"При мен са идвали хора от най-различни среди, които са предлагали да инициират моята кандидатура за президент. Аз отказах категорично. Аз много отдавна заявих своята позиция, че партиите най-много са вредили и вредят на България", каза още тя.
Нешка Робева коментира още, че „на президентските избори ще гласувам за този, който застава и има смелостта да каже това, което мисли.
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"Има смелостта да представи своите вярвания или да защити своите идеи", добави тя. "За мен тази институция има смисъл само ако един президент застане и убеди народа си, така както направи Румен Радев, че той може да го поведе."