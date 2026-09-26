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Нешка Робева отказала предложения за президент: Партиите най-много са вредили на България

При мен са идвали хора от най-различни среди

26.09.2026 | 21:31 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Изненадах се много, че бях спрягана за вицепрезидент на "Възраждане". Това заяви легендата в художествена гимнастика Нешка Робева за Нова телевизия.

По думите ѝ към нея са отправяни предложения да бъде издигната за президент.

"При мен са идвали хора от най-различни среди, които са предлагали да инициират моята кандидатура за президент. Аз отказах категорично. Аз много отдавна заявих своята позиция, че партиите най-много са вредили и вредят на България", каза още тя.

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Нешка Робева коментира още, че „на президентските избори ще гласувам за този, който застава и има смелостта да каже това, което мисли.

"Има смелостта да представи своите вярвания или да защити своите идеи", добави тя.  "За мен тази институция има смисъл само ако един президент застане и убеди народа си, така както направи Румен Радев, че той може да го поведе."

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