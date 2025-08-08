Жена даде 4 000 лева при телефонна измама

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
08.08.2025 | 11:35 ч. Обновена: 08.08.2025 | 13:33 ч. 16
Жена от Свиленград стана жертва на телефонна измама от мним служител на Националната служба за охрана (НСО), съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. 

В четвъртък в 21:00 часа в управлението е получен сигнал от 66-годишна жителка на града. Тя заявила, че около 16:00 часа е получила обаждане от скрит номер.

Мъж, представил се за служител на НСО, ѝ заявил, че ще бъде посетена от двама престъпници. Те ще отидат до банката и ще изтеглят парите ѝ от пенсионните фондове. За целта било по-добре тя да изтегли парите си и да ги остави в двор на местно училище. 

След като му се доверила, жената изтеглила спестените си 4000 лева и ги оставила на посоченото място до кош за смет. Часове след като разбрала, че е измамена, позвънила в полицейското управление.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава. 

