Две деца са в болница след ПТП на "Тракия"

Две деца са откарани в болница след пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", посока Бургас, в района на село Кръстина, община Камено. Към момента няма данни за състоянието им, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал около 13:00 часа. Причина за катастрофата, станала между два леки автомобила, е неправилна маневра за изпреварване.

В единия от тях е пътувало семейството с две деца. В болница е откарана и една жена, уточниха от полицията.