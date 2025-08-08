IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 87

Две деца са в болница след ПТП на "Тракия"

Причина за катастрофата е неправилна маневра за изпреварване

08.08.2025 | 17:22 ч. Обновена: 08.08.2025 | 19:31 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Две деца са откарани в болница след пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", посока Бургас, в района на село Кръстина, община Камено. Към момента няма данни за състоянието им, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал около 13:00 часа. Причина за катастрофата, станала между два леки автомобила, е неправилна маневра за изпреварване. 

В единия от тях е пътувало семейството с две деца. В болница е откарана и една жена, уточниха от полицията. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа деца
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem