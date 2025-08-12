IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян в Пловдив

Той не се подчинил на полицията, последвала гонка

12.08.2025 | 11:21 ч. Обновена: 12.08.2025 | 15:43 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 16-годишното момче, шофирало под въздействието на алкохол и което беше арестувано в понеделник сутринта след гонка с полицията, съобщиха от държавното обвинение.

От там посочиха, че въпреки непълнолетието му, младежът е разбирал значението на извършеното от него и е ръководил постъпките си. 

Свързани статии

По делото е установено, че на 11 август в Пловдив, около 04:00 часа, полицейски автопатрул подал сигнал за спиране на лек автомобил, марка „Фолксваген“, управляван от момчета. Водачът не се подчинил, поради което полицаите започнали преследване на автомобила и организирали заградителни мероприятия.

Малко по-късно автомобилът е бил установен на една от близките улици, като е ударил три други коли и се е блъснал в тротоарен бордюр. Младежът е бил тестван за употреба на алкохол и уредът е отчел положителен резултат от 0,95 промила.

Обвиняемият е задържан за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.   

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

непълнолетен шофьор катастрофа пиян шофьор Пловдив младежи
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem