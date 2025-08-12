Арестуваха турчин в Първомай, държал 10 кг синтетичен канабиноид

В Първомай арестуваха турски гражданин, държал с цел разпространение около 10 кг синтетичен канабиноид на обща стойност около 300 000 лева. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Откритото наркотично вещество е достатъчно за приготвянето на над половин тон от така наречения чай за пушене.

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 45-годишния мъж, който е временно пребиваващ у нас и живее в с. Плодовитово. След изтичането на 72-часовото му задържане, Окръжният съд постанови спрямо него мярка за неотклонение "задържане под стража".

Специализираната полицейска операция на служители от Главна дирекция „Национална полиция“ и отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР-Пловдив е проведена на 7 август. Установено е, че мъжът получил пратка - два кашона, от офис на куриерска фирма, които поставил в багажника на лек автомобил. В кашоните са били открити найлонови пликове с жълтеникаво прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на горепосочените синтетични канабиноиди. Те са били предназначени за разпространение. В колата с турския гражданин бил и друг мъж от село Крушево, който е освободен.

