IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Пиян шофьор с 2,12 промила се заби в дърво на пътя между търновски села

Той е в болница с фрактура на ръката

13.08.2025 | 12:08 ч. Обновена: 13.08.2025 | 19:49 ч. 8
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Водач, употребил алкохол, е катастрофирал на пътя между павликенските села Дъскот и Паскалевец, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало вчера около 18:00 ч.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 31-годишен от Велико Търново, е преминал през насрещната лента и се е ударил челно в крайпътно дърво. 

В резултат на това е пострадал водачът, който е настанен за лечение в плевенска болница с 
фрактура на ръката. 

При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,12 промила. Мъжът е отказал кръвна проба, а по случая е образувано досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Пиян шофьор катастрофа Велико Търново
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem