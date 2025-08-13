Пиян шофьор с 2,12 промила се заби в дърво на пътя между търновски села

Водач, употребил алкохол, е катастрофирал на пътя между павликенските села Дъскот и Паскалевец, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало вчера около 18:00 ч.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 31-годишен от Велико Търново, е преминал през насрещната лента и се е ударил челно в крайпътно дърво.

В резултат на това е пострадал водачът, който е настанен за лечение в плевенска болница с

фрактура на ръката.

При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,12 промила. Мъжът е отказал кръвна проба, а по случая е образувано досъдебно производство.