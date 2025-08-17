Българка е била намушкана 10 пъти с нож и пребита със стол в Гърция

45-годишна българка, живееща в община Апокоронас, Крит, е настанена на лечение в болница в Ханя с множество удари по тялото, нанесени със стол, както и 10 прободни рани от нож. Сочен за извършител е нейният партньор, който е арестуван.

Според полицията 56-годишният ѝ сънародник, също от България, е рецидивист. Той има досие за друг случай на домашно насилие. Жената е отказала да бъде настанена на безопасно място след възстановяването си, както ѝ е било предложено. Тя остава в болницата за лечение поради сериозността на нараняванията.

Според изнесените данни, двамата имали разгорещен спор през нощта, в разгара на който 56-годишният мъж я удрял по тялото със стол. Тя опитала да избяга с кола, но той я настигнал и ѝ нанесъл множество наранявания с нож. /NOVA