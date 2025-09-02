IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Митничари на "Капитан Андреево" задържаха 80 000 къса контрабандни цигари

Те били укрити в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Нидерландия

02.09.2025 | 17:22 ч. Обновена: 02.09.2025 | 18:38 ч. 1
Снимка: Агенция "Митници"

Снимка: Агенция "Митници"

Митничари на ГКПП "Капитан Андеево" задържаха 80 000 къса (4000 кутии) контрабандни цигари, укрити в товарен автомобил, съобщиха от Агенция "Митници".

В зоната за митнически контрол водачът на камиона е представил документи, че превозва групажна стока от Турция за Нидерландия и е обявил, че няма друго за деклариране. След извършен анализ на риска, товарната композиция е селектирана за щателна проверка. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура, инспекторите установяват в товарното помещение зони с подозрителна плътност. 

При последвалата физическа инспекция на товара са открити кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните стоки.

Установени са общо 80 000 къса (4000 кутии) контрабандни цигари от различни търговски марки с турски акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия са иззети. На водача е съставен акт за административно нарушение, допълват от митницата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Агенция Митници Капитан Андреево митничари контрабандни цигари
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem