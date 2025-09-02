Митничари на "Капитан Андреево" задържаха 80 000 къса контрабандни цигари

Митничари на ГКПП "Капитан Андеево" задържаха 80 000 къса (4000 кутии) контрабандни цигари, укрити в товарен автомобил, съобщиха от Агенция "Митници".

В зоната за митнически контрол водачът на камиона е представил документи, че превозва групажна стока от Турция за Нидерландия и е обявил, че няма друго за деклариране. След извършен анализ на риска, товарната композиция е селектирана за щателна проверка. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура, инспекторите установяват в товарното помещение зони с подозрителна плътност.

При последвалата физическа инспекция на товара са открити кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните стоки.

Установени са общо 80 000 къса (4000 кутии) контрабандни цигари от различни търговски марки с турски акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия са иззети. На водача е съставен акт за административно нарушение, допълват от митницата.