СГС решава дали да остави в ареста учителя, обвинен в педофилия

Софийски градкски съд ще гледа въззивна мярка на учителя по физическо, обвинен в педофилия.

Припомняме, че 31-годишен учител по физическо Христо Кирев беше задържан за сексуално посегателство над 13-годишно момиче в София. Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничката подала жалба в полицията.

По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Към момента мъжът е с мярка за неоклонение "задържане под стража".