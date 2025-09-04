IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
СГС решава дали да остави в ареста учителя, обвинен в педофилия

Към момента мъжът е с мярка "задържане под стража"

04.09.2025 | 08:30 ч. Обновена: 04.09.2025 | 09:18 ч.
Софийски градкски съд ще гледа въззивна мярка на учителя по физическо, обвинен в педофилия.

Припомняме, че 31-годишен учител по физическо Христо Кирев беше задържан за сексуално посегателство над 13-годишно момиче в София. Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничката подала жалба в полицията.

По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Към момента мъжът е с мярка за неоклонение "задържане под стража".

педофил учител правосъдие
