Проф. Шопова за трагедията "Петрохан": Обществото ни е болно

Трагедията с шестимата загинали на Петрохан и Околчица е не само трагедия за близките, а за нацията. Това каза в ефира на "Големите последици" проф. Петя Шопова - председател на Българската асоциация по криминология.

Tя допълни: "Това показва, че нашето общество е болно и в това болно общество могат да се случват такива тежки престъпления."

Според нея информацията, която се представя пред обществото, е трябвало да бъде по-умерена и по-дозирана, за да бъде убедителна.

"Смятам, че информацията беше достатъчно. Дори моето лично мнение е, че част от тази информация можеше да бъде дадена на по-късен етап. Може би разследващите органи и прокуратурата трябваше съвсем в началото да излязат и да съобщят, че водят разследване и след като съберат достатъчно доказателства, тогава да правят изводите. Тъй като в началото се направиха някои внушения, след това имаше една пауза. В паузата се разгоряха страсти и хората започнаха сами да коментират, включително в социалните мрежи, това, което се е случило, самата трагедия", коментира проф. Шопова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея другият преекспониран момент е било изпращането на голяма част от събраните доказателства по случая в Народното събрание.

"Това са протоколи от разпити, експертизи, които се нуждаят от професионална оценка, за да може след това, на базата на тази оценка, да се направят категоричните изводи", заключи специалистът.

