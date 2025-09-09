IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
25-годишен шуменец заплаши майка си с убийство

Заканата е извършена в условията на домашно насилие

09.09.2025 | 12:37 ч. Обновена: 09.09.2025 | 12:52 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Мъж от Шумен е задържан в полицейския арест в града, след като отправил закана за убийство към 58-годишната си майка, съобщиха от МВР. 

Сигнал е приет в дежурната част на областната дирекция на 6 септември. Около 15:40 ч., след скандал, в условията на домашно насилие, 25-годишният мъж е отправил закана към майка си, след което е задържан. 

По случая е образувано досъдебно производство.

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско, съобщи в началото на май директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията.

