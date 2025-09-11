IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Постоянен арест за Даниел, който дерайлира трамвай 22 в София СНИМКИ

Мотивите на съда са, че Терзиев има опасност да се укрие

11.09.2025 | 11:20 ч. Обновена: 11.09.2025 | 15:37 ч. 18

Димитър Кьосемарлиев

Димитър Кьосемарлиев

1 / 9

22-годишният Даниел Терзиев, който  на 2 септември с действията си предизвика дерайлиране на трамвай по линия 22 на Столичния градски транспорт, остава за постоянно в ареста, съобщава БНР. 

В следствие на инцидента пострадали няма, но са нанесени много материални щети - в подлеза срещу Румънското посолство и на паркираните в района автомобили.

Според Софийския апелативен съд, чието определение е окончателно, има опасност на свобода, Терзиев да се укрие и да извърши други престъпления.

Свързани статии

Магистратите взеха предвид и обстоятелството, че в момента на извършване на деянието, той е бил в изпитателния срок на предходно осъждане за кражба.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Даниел Терзиев дерайлирал трамвай София съд постоянен арест
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem