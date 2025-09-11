Постоянен арест за Даниел, който дерайлира трамвай 22 в София СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев 1 / 9 / 9

22-годишният Даниел Терзиев, който на 2 септември с действията си предизвика дерайлиране на трамвай по линия 22 на Столичния градски транспорт, остава за постоянно в ареста, съобщава БНР.

В следствие на инцидента пострадали няма, но са нанесени много материални щети - в подлеза срещу Румънското посолство и на паркираните в района автомобили.

Според Софийския апелативен съд, чието определение е окончателно, има опасност на свобода, Терзиев да се укрие и да извърши други престъпления.

Магистратите взеха предвид и обстоятелството, че в момента на извършване на деянието, той е бил в изпитателния срок на предходно осъждане за кражба.