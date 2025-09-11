IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съдът в Хасково определи арест за тунизийски гражданин

Той е издирван за серия кражби в Германия

11.09.2025 | 19:22 ч. Обновена: 11.09.2025 | 20:32 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Окръжният съд в Хасково определи на заседание днес мярка за неотклонение "Задържане под стража" спрямо тунизийския гражданин Исмаил Зиед (38 г.), издирван за серия кражби в Германия. Той е бил задържан при влизането си у нас от Турция през граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево". Мярката трябва да гарантира явяването му в съда на същинското дело за екстрадиция. 

Зеид се издирва с Европейска заповед за арест (ЕЗА) от Районен съд Берлин - Тиергартен за девет кражби и един опит за кражба. Предвиденото наказание за тези престъпления в Германия, ако те бъдат доказани, е от една до 10 години затвор.

Според съда, не съществува опасност задържаното лице да извърши престъпление на територията в България, но има опасност то да се укрие и да попречи на наказателно производство. Освен това, Зеид е чужд гражданин, няма никаква връзка с нашата страна, не е известно да има роднини и близки тук, нито пък източници на материални доходи или място където да отседне, са други аргументи на магистратите.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив, пише БТА.  

арест кражби хасково
