Домашен арест за един от биячите на Кожухаров

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за Жулиен Кязимов, който е един от четиримата обвинени младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

В началото на заседанието прокурорът от Апелативна прокуратура Велико Търново Димитър Лещаков каза, че подкрепя определението „задържане под стража“ на Окръжния съд в Русе и пледира тя да не се променя. Според него решението на съда в Русе е в съответствие със събраните материали и изводи на досъдебното производство. Той припомни, че обвиненията срещу него са две и има опасност той да се укрие от правосъдието. Защитата на Кязимов и самият обвиняем поискаха по-лека мярка за неотклонение – домашен арест или подписка, за да може Кязимов да продължи своето образование, тъй като е студент в първи курс.

Според адвоката от 11 свидетели, разпитани при досъдебното производство, осем са полицейски служители, което означава, че при по-лека мярка той няма как да повлияе на свидетелите. Съдът разгледа нови материали и доказателства по делото.

Днес тричленният състав на Апелативния съд с председател Корнелия Колева ще гледа и другите три дела за останалите обвиняеми – Кирил Гочев, Виктор Иванов и непълнолетния Станислав А. Двама от обвиняемите няма да присъстват в съдебната зала, те ще бъдат представлявани от своите адвокати. По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания. Мерките „Задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе, се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново, пише БТА.