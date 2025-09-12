Трети младеж, участвал в побоя над Кожухаров, е под домашен арест

Трети от младежите, задържани за побой на директора на ОД на МВР в Русе, получи по-лека мярка за неотклонение - „домашен арест“, с решение на Апелативния съд във Велико Търново. Съдът определи тази мярка на 19-годишния Виктор Иванов, който заедно с още четирима младежи беше с определение „задържане под стража“, наложено му от Окръжния съд в Русе.

На днешното заседание на въззивната инстанция решението на първоначалната инстанция беше намалено по искане на адвокатите на обвиняемите за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Намалени бяха мерките на Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев, които също получиха домашен арест.

В началото на заседанието апелативният прокурор Димитър Лещаков определи мярката на Русенския съд като обоснована и мотивирана и настоя определението за най-тежка мярка да не се променя. Адвокатът на Виктор Иванов Владислав Велев пледира по-ниска мярка-“парична гаранция“ или „подписка“ с мотива, че 19-годишния младеж е започнал работа в началото на септември и все още е в изпитателен срок, както и че с мярката „домашен арест“ няма да може да упражнява правото си на работа. Предстои и четвъртото дело също с искане за по-ниска мярка спрямо четвъртия обвиняем - непълнолетния Станислав А.