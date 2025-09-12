IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В подкрепа на Коцев: Провежда се пореден протест в столицата

Съдът остави за постоянно Коцев в ареста

12.09.2025 | 19:52 ч. Обновена: 12.09.2025 | 20:08 ч.
Пореден протест в защита на кмета на Варна Благомир Коцев се провежда в столицата, предаде репортер на БГНЕС.

Съдът остави за постоянно Коцев в ареста. Съпругата на варненския кмет също присъства на демонстрацията тази вечер. Тя бе и в залата по време на заседанието на Софийския градски съд, който остави Коцев в ареста.

Протестът в София се провежда пред Съдебната палата и е под наслов "Отпор срещу диктатурата и свобода за Благомир Коцев".

Организаторите на протеста заявиха, че настояват за независим съд и върховенство на правото.

На протеста е и кметът на София Васил Терзиев, пише БГНЕС.

От "Правосъдие за всеки" твърдят, че "съдия Ана Захариева е казала, че "ако Коцев подаде оставка - ще го пуснат" от ареста. Това каза Велислав Величков от инициативата по време на митинга.

Протестиращите се обявиха в защита на Коцев, но и срещу постоянното задържане на Никола Барбутов, зам.-кмет на Столична община. Протестът тази вечер е и в защита на младежите от Русе, участвали в побоя над директора на полицията в града.

