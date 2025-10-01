ИПБ по повод скандала с подкупа: Не структурата, а човекът създава корупцията

Не структурата, а човекът създава корупцията, пише в становище на Института за пътна безопасност по повод корупционния скандал в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА).
"Създаването на единен контролен орган бе обявено от премиера Росен Желязков след пореден корупционен скандал в транспортното министерство. Добра идея, която е на път да бъде опорочена – както се случи с ДАБДП през 2018 г., когато при същия управленски хаос бяха сменени трима министри.
Желязков очевидно не си е направил изводите – корупцията не е в структурите, а в хората", пише още в позицията.
Според експертите в ИПБ случаят с искания подкуп от шофьорите на Роби Уилямс е дежа вю.
"Помним протестите на Кольо Босия срещу ИААА (2010–2012), когато също бяха замесени чужди посолства. Тогавашното ръководство на агенцията бе разследвано за корупция, а след тежка катастрофа с много жертви, Бойко Борисов „хитро“ ги отстрани – уж заради трагедията, но всъщност за да потуши разрастващия се скандал.
Днес, 13 години по-късно, същото ръководство е върнато от министър Караджов – явно да довърши недовършеното. И за броени месеци се стигна до нов международен скандал. Всички са знаели – фирми, експерти, журналисти, дори премиерът. Караджов първо нарече случая „инцидент“, после призна, че е системен проблем, който щял да решава… със същите хора от 2010–2012 г.
Възниква логичният въпрос: ако контролът върху товарните превози се премести в МВР, какво ще стане, ако в следваща коалиция ИТН излъчи Гроздан Караджов за министър на вътрешните работи? Пак ли ще се мести контролът – този път от МВР?
Въпросът е риторичен. Преди нови структури, трябва да сменим хората.
Четири месеца след ултиматума на премиера за „видими резултати“, не е сменен нито един човек. Вместо реални действия, получаваме административни хватки и политическо протакане. Не структурата, а човекът създава корупцията. Време е за оставки – не за нови звена", категорични са от Института за пътна безопасност.
Днес по повод скандала лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и делян Пеевски заявиха, че ДАИ трябва незабавно да бъде закрита, след като стана ясно, че двама служители на агенцията са искали подкуп от хора от екипа на Роби Уилямс.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.