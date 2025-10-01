ИПБ по повод скандала с подкупа: Не структурата, а човекът създава корупцията

Не структурата, а човекът създава корупцията, пише в становище на Института за пътна безопасност по повод корупционния скандал в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА).

"Създаването на единен контролен орган бе обявено от премиера Росен Желязков след пореден корупционен скандал в транспортното министерство. Добра идея, която е на път да бъде опорочена – както се случи с ДАБДП през 2018 г., когато при същия управленски хаос бяха сменени трима министри.

Желязков очевидно не си е направил изводите – корупцията не е в структурите, а в хората", пише още в позицията.

Според експертите в ИПБ случаят с искания подкуп от шофьорите на Роби Уилямс е дежа вю.

"Помним протестите на Кольо Босия срещу ИААА (2010–2012), когато също бяха замесени чужди посолства. Тогавашното ръководство на агенцията бе разследвано за корупция, а след тежка катастрофа с много жертви, Бойко Борисов „хитро“ ги отстрани – уж заради трагедията, но всъщност за да потуши разрастващия се скандал.

Днес, 13 години по-късно, същото ръководство е върнато от министър Караджов – явно да довърши недовършеното. И за броени месеци се стигна до нов международен скандал. Всички са знаели – фирми, експерти, журналисти, дори премиерът. Караджов първо нарече случая „инцидент“, после призна, че е системен проблем, който щял да решава… със същите хора от 2010–2012 г.

Възниква логичният въпрос: ако контролът върху товарните превози се премести в МВР, какво ще стане, ако в следваща коалиция ИТН излъчи Гроздан Караджов за министър на вътрешните работи? Пак ли ще се мести контролът – този път от МВР?

Въпросът е риторичен. Преди нови структури, трябва да сменим хората.

Четири месеца след ултиматума на премиера за „видими резултати“, не е сменен нито един човек. Вместо реални действия, получаваме административни хватки и политическо протакане. Не структурата, а човекът създава корупцията. Време е за оставки – не за нови звена", категорични са от Института за пътна безопасност.

Днес по повод скандала лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и делян Пеевски заявиха, че ДАИ трябва незабавно да бъде закрита, след като стана ясно, че двама служители на агенцията са искали подкуп от хора от екипа на Роби Уилямс.