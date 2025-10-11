IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Славия остана без треньор

Златомир Загорчич подаде оставка

11.10.2025 | 17:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Старши треньорът Златомир Загорчич подаде оставка и ръководството на клуба я прие, съобщиха от пресслужбата на "белите". Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на Славия след контролата с Ботев Враца, която завърши наравно 3:3, и двете страни взаимно си пожелаха успех в спортната кариера и в живота.

Загорчич има три периода начело на "белите" (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година). С него тимът спечели Купата на България през 2018 година и завърши на трето място в Първа лига през сезон 2019-2020. Това са най-големите постижения на Славия през 21-и век. Най-успешният наставник на столичани за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, Купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа.

"ПФК Славия благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към „бялата“ идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия. Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено допълнително на пресконференция.", написаха още от клуба, цитирани от БГНЕС. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Славия треньор Златомир Загорчич
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem