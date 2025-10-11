Славия остана без треньор

Старши треньорът Златомир Загорчич подаде оставка и ръководството на клуба я прие, съобщиха от пресслужбата на "белите". Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на Славия след контролата с Ботев Враца, която завърши наравно 3:3, и двете страни взаимно си пожелаха успех в спортната кариера и в живота.

Загорчич има три периода начело на "белите" (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година). С него тимът спечели Купата на България през 2018 година и завърши на трето място в Първа лига през сезон 2019-2020. Това са най-големите постижения на Славия през 21-и век. Най-успешният наставник на столичани за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, Купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа.

"ПФК Славия благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към „бялата“ идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия. Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено допълнително на пресконференция.", написаха още от клуба, цитирани от БГНЕС.