7 души, сред които и полицаи, са обвинени за участие в организирана престъпна група

Седем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч, а двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР. Това съобщи окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков на брифинг, в който участие взеха зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов, комисар Петър Петров, заместник-директор на “Вътрешна сигурност“ - МВР и директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Разследването е образувано преди пет месеца от Окръжна прокуратура – Ловеч. Съобщава се още, че групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.

Прокурор Вълков добави, че в хода на разследването е възможно да бъдат повдигнати обвинения и на други хора. Очаква се още едно лице да се предаде на органите на реда, каза още той и добави, че обвиняемите са задържани за срок от 72 часа.

Директорът на СДВР Любомир Николов добави, че един от задържаните е началникът на 05 РПУ в София. Сред задържаните е оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж. Изпратил съм предложение до министъра за отстраняване на всички служители, които са с повдигнати обвинения, добави Николов. Временно началник на Пето районно ще бъде комисар Илия Кузманов.