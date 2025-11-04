IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почти 9 кг дрога е иззета при акции в Пловдивско през октомври

Арестувани са 94 души

04.11.2025 | 18:52 ч. 0
БГНЕС

Близо девет килограма наркотици за иззети при полицейски акции в Пловдивска област през октомври, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. Арестувани са 94 души, а работата по разследванията продължава под наблюдение на компетентната прокуратура.

При процесуално-следствените действия за времето от 1-ви до 31 октомври са били иззети над осем килограма марихуана, около 13 грама хашиш, 774 грама синтетични канабиноиди и различни количества кокаин, амфетамин и фентанил. Конфискувани са и 72 вейпа със съдържание на психотропни вещества, както и 54 канабисови растения.   

През септември са започнати 134 досъдебни и бързи производства, а задържаните извършители са били 131. В хода на специализираните операции под наблюдение на прокуратурата са иззети над 4,5 килограма марихуана и килограм фентанил, около 276 грама амфетамин, 72 грама синтетични канабиноиди и 14 грама кокаин. Конфискувани са и известни количества метамфетамин и екстази, както и шест вейпа със съдържание на наркосубстанции.

МВР наркотици Пловдив
