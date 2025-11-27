Неизвестен застреля куче в село край Симитли

Полицията в Благоевград разследва сигнал от жителка на града за това, че в следобедните часове на 26 ноември, в землището на симитлийското село Горна Железница е чула изстрел и е открила мъртво кучето си от порода кавказки вълкодав. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Назначена е аутопсия за установяване на точната причина за смъртта на животното.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Извършителят се издирва.