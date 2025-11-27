IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Неизвестен застреля куче в село край Симитли

Полицията работи по случая

27.11.2025 | 10:45 ч. Обновена: 27.11.2025 | 10:47 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията в Благоевград разследва сигнал от жителка на града за това, че в следобедните часове на 26 ноември, в землището на симитлийското село Горна Железница е чула изстрел и е открила мъртво кучето си от порода кавказки вълкодав. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Назначена е аутопсия за установяване на точната причина за смъртта на животното. 

За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Извършителят се издирва.

Тагове:

Симитли убийство на куче ОДМВР-Благоевград
