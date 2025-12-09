IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена от Кюстендил метна 7 000 лева на телефонни измамници

Тя била измамена, че са за операция на сина й

09.12.2025 | 12:26 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Жена на 83 години от Кюстендил е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията в града.

Тя, заедно със сина си, е подала сигнал снощи в Областната дирекция на МВР в града.

Часове по-рано, след разговор по телефона с мъж, представил се за доктор, на жената били поискани пари за спешна операция на сина ѝ, която трябвало да се извърши в Дупница. Жената реагирала незабавно и хвърлила 7 000 лв. през терасата.

Разбрала, че е измамена, когато синът ѝ се прибрал у дома, където двамата живеели заедно, казаха за БТА от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата, допълниха от полицията.

Кюстендил телефонна измама полиция
