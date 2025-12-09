Доживотен затвор за Вълчинов, разчленил и изхвърлил тялото на приятеля си в шахта

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор Веско Вълчинов за това, че през 2023 г. умишлено е убил Кристиян Пеев като му е нанесъл осем удара с чугунена метална гира. Части от тялото на жертвата бяха открити в канализацията, в контейнери за боклук в София и на територията на природен парк Витоша.

Според разследващите Вълчинов и Пеев били приятели, като убиецът дължал около 2000 лева на жертвата, а двамата имали и бизнеспланове за търговия с криптовалута.

Неуредените отношения обаче довели до скандал и убийство, като според съда осемте удара с чугунената гира в областта на главата на жертвата със значителна сила и бруталност, сочат на проявени изключителна ярост и ожесточение. Затова съдът приема, че убийството е извършено с особена жестокост, но оправдава Вълчинов за това, че убийството е извършено предумишлено и по особено мъчителен за жертвата начин.

След ареста на Вълчинов той се призна за виновен, но твърдеше, че е действал при самозащита.

Съдът присъди и 500 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди на майката на Кристиян Пеев Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд.