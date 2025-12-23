IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Акция в автоморги: Полицията иззе крадени части от издирвани коли в ЕС (СНИМИКИ/ВИДЕО)

Частите са от близо 200 издирвани коли

23.12.2025 | 12:20 ч. Обновена: 23.12.2025 | 12:24 ч. 9

Полицаи от София и Видин влязоха в две автоморги на територията на с. Григорево, общ. Елин Пелин и в с. Кутово, общ. Видин, за които имало данни, че съхраняват крадени авточасти, съобщиха от МВР.  

В условията на неотложност криминалистите извършили претърсване в обектите, посочи на брифинг директорът на Главна дирекция „Национална полиция" главен комисар Захари Васков. 

В село Григорево са открити и иззети 276 различни автомобилни части - купета, двигатели, скоростни кутии, макферсони, радиатори, волани, мултимедии и хибридни батерии. Те са били предимно от марките „Хюндай", „Киа" и „Тойота". 

По време на операцията са установени над 200 различни части от автомобили обявени за издирване от Италия и 74 авточасти със заличени идентификационни номера. 

Снимка: МВР

Снимка: МВР

1 / 13

"Част от тях са били в обособено замаскирано помещение под земята, където са открити и високотехнологични инструменти за разглобяване на автомобили", каза Владислав Мишев, началник отдел „Криминална полиция" в ГДНП. 

Задържан с полицейска заповед до 24 часа е бил 56-годишен мъж. Впоследствие с постановление на наблюдаващия прокурор мярката е била удължена до 72 часа, а към момента той е с мярка за неотклонение „домашен арест". 

В автоморгата във видинското село Кутово са открити и иззети 28 двигатели с идентификационни номера за МПС с различна марка и модел, две скоростни кутии и воден радиатор, отбеляза началник сектор „Престъпления свързани с МПС" в ГДНП Свилен Трифонов. Двигателите са от коли, обявени за издирване в държави от ЕС, предимно от Италия. 

