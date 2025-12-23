Акция в автоморги: Полицията иззе крадени части от издирвани коли в ЕС (СНИМИКИ/ВИДЕО)

Полицаи от София и Видин влязоха в две автоморги на територията на с. Григорево, общ. Елин Пелин и в с. Кутово, общ. Видин, за които имало данни, че съхраняват крадени авточасти, съобщиха от МВР.

В условията на неотложност криминалистите извършили претърсване в обектите, посочи на брифинг директорът на Главна дирекция „Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

В село Григорево са открити и иззети 276 различни автомобилни части - купета, двигатели, скоростни кутии, макферсони, радиатори, волани, мултимедии и хибридни батерии. Те са били предимно от марките „Хюндай", „Киа" и „Тойота".

По време на операцията са установени над 200 различни части от автомобили обявени за издирване от Италия и 74 авточасти със заличени идентификационни номера.

"Част от тях са били в обособено замаскирано помещение под земята, където са открити и високотехнологични инструменти за разглобяване на автомобили", каза Владислав Мишев, началник отдел „Криминална полиция" в ГДНП.

Задържан с полицейска заповед до 24 часа е бил 56-годишен мъж. Впоследствие с постановление на наблюдаващия прокурор мярката е била удължена до 72 часа, а към момента той е с мярка за неотклонение „домашен арест".

В автоморгата във видинското село Кутово са открити и иззети 28 двигатели с идентификационни номера за МПС с различна марка и модел, две скоростни кутии и воден радиатор, отбеляза началник сектор „Престъпления свързани с МПС" в ГДНП Свилен Трифонов. Двигателите са от коли, обявени за издирване в държави от ЕС, предимно от Италия.